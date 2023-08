Van "modelland" tot "failed state": Hoe de staatsgreep in Niger heel West-Afrika (en het Westen) in de ban houdt

Niger had in het Westen de reputatie in modelland te zijn. Het was één van de weinige democratieën in de Sahel. President Bazoum was de eerste leider die - sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 - een andere democratisch verkozen leider opvolgde. Niger was een baken van stabiliteit voor de rest van de regio, die geteisterd werd door staatsgrepen en politieke manoeuvres.