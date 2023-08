Beroemd Thais strand uit film "The beach" opnieuw twee maanden lang afgesloten voor toeristen

Even geen selfies, coole poses of kaartjes vanuit de iconische Maya Bay op de Thaise archipel Ko Phi Phi. De autoriteiten hebben beslist om het beroemde filmstrand uit de kaskraker The Beach (met Leonardo Di Caprio) van augustus tot 30 september af te sluiten voor het publiek.

Het zou gaan om een maatregel die de veiligheid van toeristen tijdens het regenseizoen moet waarborgen. Die meren namelijk aan met traditionele sloepen die door de hoge golven moeilijk onder controle te houden zijn. Daarnaast zou ook natuurherstel een grote rol spelen.