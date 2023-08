Bezoekers Tomorrowland nemen beschilderde steen van bewoners WZC Maria Boodschap Niel mee naar Californië

Een steen die bewoners van het woonzorgcentrum Maria Boodschap in Niel hebben beschilderd, is door bezoekers van Tomorrowland in Californië (VS) beland. Een man uit Boom had de steen meegegeven met festivalgangers die hij onderdak had gegeven. De bewoners laten overal stenen achter, in de hoop dat ze verder rondreizen.