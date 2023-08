Bloemen in basiliek Tongeren worden maand na Kroningsfeesten uitgedeeld

Voor de Kroningsfeesten in Tongeren vorige maand werden veel bloemen en planten aangebracht in de basiliek. Het zijn vooral orchideeën die in de lucht hangen, tussen de pilaren. "Dat zijn orchideeën met wortel die een tijdje zonder water kunnen, maar het wordt nu tijd dat ze opnieuw water krijgen", zegt organisator Peter Bruggen. "En dus moeten we ze er vanaf halen. Om ze dan opnieuw omhoog te hangen, dat leek ons nogal een moeilijke opdracht. Dus dachten we dat het wel fijn zou zijn om ze te kunnen meegeven aan de mensen."