Britse duivenmelker verzorgt verdwaalde duif "Boedrietje" van Bart uit Pollinkhove en stuurt ze na maand terug naar huis

Op zaterdag 8 juli zat Bart Laseure vruchteloos te wachten in Pollinkhove tot zijn duif "Boedrietje" terug zou komen uit Fontenay in Frankrijk. Twee dagen later kreeg Bart plots telefoon van een duivenmelker uit Dover in Engeland. "Mijn duif was uitgeput bij hem binnengekomen, samen met zijn duiven", legt Bart uit.