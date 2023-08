Geen nieuwsberichten meer op Facebook en Instagram in Canada: "Moederbedrijf Meta wil macht tonen na nieuwe wet" 

Eerder was er al dezelfde discussie in Australië. Daar heeft de regering in 2021 een gelijkaardige wetgeving in het leven geroepen. Nadien werd die bijgesteld... onder druk van verschillende techgiganten.

Ook Europa beseft dat sociale media zo niet verder kunnen werken. "Maar daar gaat niet onmiddellijk verandering komen. Het is niet eenvoudig om die grote machtbastions aan banden te leggen. Bedrijven van zo'n orde hebben we nog nooit eerder gekend in onze geschiedenis."