CHECK - Word je bruin van wortelen? Eerder oranje en je moet er veel van eten om verschil te zien   

Ja, deels. Je kunt van wortelen eten een oranje tint krijgen bevestigen verschillende experts ons. Volgens dermatoloog Thomas Maselis heeft die huidverkleuring te maken met bètacaroteen. "Bètacaroteen is een oranje kleurstof en die door ons lichaam wordt omgezet in vitamine A. Het teveel aan bètacaroteen wordt in heel ons lichaam opgeslagen, maar in onze huid is dit het meest zichtbaar en kan dit zorgen voor een bruin-oranje huidskleur."

Professor Reinhart Speeckaert, dermatoloog in het UZ Gent, vult aan: "Bij inname van grote hoeveelheden bètacaroteen gaat deze kleurstof zich vooral in de bovenste huidlaag opstapelen en een geel-oranje tint geven. De verkleuring is vaak het meest uitgesproken in de plooien van de handpalmen en voetzolen."

Bètacaroteen is vooral aanwezig in wortelen, maar zit ook in andere groenten en fruitsoorten zoals spinazie, broccoli, zoete aardappel, pompoen en mango. Om echt een kleurverschil op te merken heb je een inname van 20 tot 50 mg bètacaroteen gedurende meerdere weken nodig. Een gemiddelde wortel bevat 4 mg bètacaroteen. Dit komt dus neer op ongeveer 3 tot 10 wortels per dag, afhankelijk van het dieet en een lichte of donkere huidskleur, aldus Speeckaert.