Chinees bezoek voor GEKKO- kleuterschool in Bonheiden uit interesse voor architectuur van gebouw

Voor de 220 kleuters van GEKKO in Bonheiden is het nog grote vakantie, maar directeur Dirk Goyvaerts moest vandaag wel naar school. Hij ontving er 11 Chinese schooldirecties. Naast scholen in Amsterdam en Parijs, trok ook de kleuterschool in Bonheiden hun aandacht.

"Ik vermoed dat ze ons gevonden hebben in het internationale architectenboek dat 7 à 8 jaar geleden verschenen is", zegt de directeur. "Onze architect Gianni Cito van Moke Architecten werkt internationaal en doet ook aan veel wedstrijden mee met zijn gebouwen. Ze zullen dus komen kijken naar hoe we het heden en het verleden hier gecombineerd hebben."