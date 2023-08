Chiro Malegijs uit Londerzeel organiseert crowdfunding nadat storm hun grote tent vernielt: "Nieuwe tent kost bijna 20.000 euro" 

De jeugdbeweging moet nu dus op zoek naar een nieuwe tent. "We hebben offertes laten opmaken, maar een nieuwe tent kost al snel 15.000 tot 20.000 euro. We zijn eigenlijk ook nog maar net uit de kosten voor de oude tent, die kostte 10.000 euro. Dus dat is echt heel jammer."

De jeugdbeweging organiseert nu een crowdfunding om een deel van het bedrag in te zamelen. "De teller staat nu op 4.000 euro, dus we zitten bijna aan ons startbedrag van 5.000 euro. We twijfelden eerst of we wel zoveel geld zouden kunnen inzamelen. Maar we hebben de voorbije dagen al heel veel donaties gekregen van ouders, buurtbewoners en sympathisanten." Je vindt de crowdfunding hier en op de Facebookpagina van Chiro Malegijs.