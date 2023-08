Containerpark De Panne geëvacueerd na brand in container met batterijen en inktpatronen

In De Panne is er een brand ontstaan in een verzamelcontainer met autobatterijen, inktpatronen en ontvlambare producten. Er werd geen risico genomen: het park werd onmiddellijk ontruimd en de hulpdiensten werden verwittigd.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. Zo bleef de schade enkel beperkt tot de container zelf. Ondertussen is het containerpark weer open. Het is niet duidelijk hoe het vuur is ontstaan.