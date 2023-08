FOD Economie waarschuwt voor touwtjes aan kinderkleding: "Kunnen vast komen te zitten waardoor kindje kan stikken"

Die regels zijn Europees vastgelegd om ongevallen te voorkomen. "Want koordjes of lussen aan kinderkleding kunnen vast komen te zitten. Bij kleinere kinderen kan dat bijvoorbeeld aan de glijbaan of andere speeltuigen gebeuren. Bij grotere kinderen op de fiets, in de lift of de bus. De touwtjes hangen vast, het toestel beweegt en kinderen kunnen daardoor stikken of bekneld geraken."