Al vier verkeersborden in korte tijd verdwenen in Baarle-Hertog

Op sommige plaatsen is het in korte tijd al vier keer gebeurd dat er een verkeersbord verdwijnt. "Die borden staan er natuurlijk met een reden, dus het is jammer", vertelt schepen van Mobiliteit Philip Loots (N-VA). "Het is ook heel frustrerend voor onze werknemers omdat die elke keer een nieuw verkeersbord moeten plaatsen. Als je merkt dat er een bord is verdwenen, kan je dat best melden." Het is voor Baarle-Hertog een raadsel wie er met de borden aan de haal gaat.