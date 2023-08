Elektrische auto vat vuur tijdens laadbeurt in Wieze: "Belangrijk om batterij van je wagen gezond te houden"

In Wieze, bij Lebbeke, is de brandweer gisteren moeten uitrukken voor een elektrische wagen die vuur gevat had. Het was de eerste keer dat de Dendermondse brandweer een waterdichte container gebruikte om de brand te blussen en de batterij voldoende te laten afkoelen. De wagen raakte zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De wagen vatte vuur tijdens het opladen. Volgens de brandweer is dat wel zeer uitzonderlijk. Toch is het belangrijk om de batterij van je elektrische wagen zo gezond mogelijk te houden.