Van nog geen 100 tot meer dan 400 euro: dit betaalt een gezin van vier deze zomer voor een dagje pretpark

Goed nieuws voor liefhebbers van rollercoasters, want nu een strandvakantie door de weergoden verhinderd wordt, staan de pretparken klaar om je te ontvangen. Een dagje pretparkplezier voor een gezin van vier varieert intussen van 100 tot 400 euro. Hoeveel betaal je waar? We hebben een overzicht gemaakt van de grootste parken in eigen land en in het nabije buitenland.