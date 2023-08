Griekse premier biedt gedupeerde toeristen week gratis vakantie op Rhodos aan

"In het Middellandse Zeegebied hebben we al duizenden jaren bosbranden. Dat is niets nieuws", zegt Mitsotakis nog. "Maar de intensiteit van de branden, als gevolg van de klimaatverandering, is wel nieuw".



De Griekse premier beklemtoont dat er dankzij de evacuatie geen doden of gewonden zijn gevallen. "Het is wel duidelijk dat de situatie ongemak heeft veroorzaakt bij de getroffenen. Maar nu is Rhodos weer even gastvrij als altijd."

Toerisme is erg belangrijk voor de Griekse economie. De overheid ziet buitenlandse gasten dan ook graag terugkeren.