Grote pastorie in Kampenhout na meer dan 25 jaar gerestaureerd

"Meer dan 25 jaar geleden zijn ze met dit dossier gestart", vertelt burgemeester Kris Leaerts (Team Burgemeester). "Het is een lijdensweg geweest, want de pastorie is een beschermd gebouw. De twee vorige burgemeesters hebben zich ingezet voor het dossier, maar er ook hun tanden op stukgebeten." Enkele jaren geleden organiseerde de gemeente daarom een 'Gesloten Monumentendag' in plaats van de bekende Open Monumentendag, om bij de Vlaamse overheid aandacht te vragen voor het dossier.

Nu zijn de restauratiewerken dus afgerond en is het gebouw uit 1755 weer in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Daarvoor zijn ook oude technieken gebruikt. "De muren in de inkomhal lijken bijvoorbeeld van marmer, maar dat is geschilderd. Vroeger gebeurde dat ook op die manier."