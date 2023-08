Herfelingen krijgt een gloednieuw schoolgebouw: "Dit moet het kloppende hart worden van ons dorp"

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe school precies klaar zal zijn, er wordt gemikt op 2027. "Ik hoop zo vlug mogelijk. Want de school is al enkele jaren aan het groeien. 10 jaar geleden hadden we een honderdtal leerlingen en nu zijn dat er 191, dat is bijna het dubbele. En we gaan ervan uit dat we in de toekomst nog 60 extra plaatsen moeten creëren."