Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is omgetoverd tot een paars bloementapijt

Als je nu naar de zwinvlakte gaat, dan zie je een groot paars bloementapijt. Dat komt omdat de lamsoor in volle bloei staat. De lamsoor is een plant waarvan het blad in de vorm van een oor van een lam is en daar komen dan één keer per jaar paarse bloesems aan. Tien jaar geleden was de plant bijna volledig verdwenen, maar sindsdien wordt het paars bloementapijt elk jaar weer iets groter.

"Vroeger kwamen mensen die bloemen plukken om mee te nemen naar huis en als droogbloem uit te stallen. Nu is de plant beschermd, dus dat mag niet meer", vertelt Ina De Wasch, directeur van Het Zwin Natuur Park.

De plant verdraagt zout water, dat maakt het uniek. "Maar vooral sinds de uitbreiding van de zwinvlakte vier jaar geleden, is de lamsoor aan een opmars bezig", gaat De Wasch verder. "Het water van de zee doet de zwinvlakte tweemaal per dag overstromen. Hoe meer springtij, hoe groter de overstroming. Dan neemt het water de zaadjes van de lamsoor mee en verspreidt dat over de hele vlakte, waardoor we meer planten krijgen."