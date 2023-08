Befaamd Hotel Kempenrust in Kasterlee sluit na 90 jaar de deuren, eigenaar gaat met pensioen

Het is nog niet duidelijk of het hotel opnieuw zal worden overgenomen. Thijs is op dit moment in overleg, maar er is nog niets concreet. "Het is nog niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. Natuurlijk hoop ik dat het hotel nog kan blijven bestaan, maar dat is aan een mogelijk toekomstige nieuwe eigenaar om daarover te beslissen", besluit Thijs.