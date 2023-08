Lievegem pakt uit met fototentoonstelling 'Tableau Vivant', opvolger van online versie tijdens corona

De hele maand augustus kan je in WZC De Linde in Waarschoot gaan kijken naar de fototentoonstelling 'Tableau vivant on the road'. Deze voorstelling komt er na de online editie tijdens corona, in 2020. Toen daagde de dienst cultuur van Lievegem haar inwoners uit om deel te nemen aan een digitale actie, waarbij ze bestaande kunstwerken moesten nabootsen. Die werden dan gepost op Facebook in een soort van virtuele voorstelling. "We kregen destijds redelijk wat reacties, toch een veertigtal", zegt Thijs Polfliet van dienst cultuur Lievegem."We deden een algemen oproep naar de inwoners. Mensen deden onder andere Margritte, Kahlo of Caravaggio na."