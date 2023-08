Wie is Jack Smith, de man die president Donald Trump voor de rechter daagt? "Hij heeft van niets schrik"

In 2008 zegt hij de Verenigde Staten tijdelijk vaarwel om in Den Haag oorlogsmisdaden te onderzoeken in opdracht van het Internationaal Strafhof. Twee jaar later keert hij weer terug naar de VS om te werken voor het ministerie van Justitie. In 2015 accepteert Smith een baan bij de federale openbare aanklager in Nashville, Tennessee, zodat hij dichter bij zijn familie kan zijn.