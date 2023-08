Antwerpen zet tractor en elektrocutie in om woekerende Japanse duizendknoop uit te roeien

Langs de Scheldeboorden op Linkeroever in Antwerpen groeit de Japanse duizendknoop welig. De exotische plant verdringt alle andere inheemse planten, en je geraakt er moeilijk vanaf. "Op Linkeroever heb je heel veel Japanse duizendknoop en die neemt alles over", zegt schepen voor groen Els van Doesburg (N-VA). "We moeten daar iets aan doen, want we hebben er heel veel last mee. We hebben door de jaren heen al heel wat geprobeerd, en hebben gemerkt dat elektrocutie het best helpt."