Limburgse festivals wapenen zich tegen de regen dit weekend

In de binnenstad van Hasselt is er op zaterdag en zondag PKP DWNTWN, als voorproefje op Pukkelpop in Kiewit vanaf 17 augustus. "We volgen de weerberichten op en we bekijken wat we precies moeten doen als het nodig is", zegt woordvoerder Frederik Luyten. "Op zondag hebben we basketwedstrijden en skateboarding en daar zijn we aan het kijken of we die zaken indoor kunnen aanbieden. Voor de optredens bekijken we of we in Café Café of in De Serre terechtkunnen als het echt nodig is. Maar de mensen moeten zich geen zorgen maken, alles zal doorgaan en alle mensen zijn meer dan welkom."