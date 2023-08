Limburgse musea kijken terug op succesmaand: "Slecht weer is goed nieuws voor ons"

De afgelopen maand en vooral de afgelopen twee weken waren een groot succes voor verschillende musea in Limburg. Zo was het erg druk in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. In Hasselt telden zowel het Modemuseum als het Jenevermuseum bijna 2.000 bezoekers. "Afgelopen weken waren regenweken en dat hebben we zeker gemerkt", vertelt Wivina De Bus van Stad Hasselt. "Dat geldt vooral voor het Jenevermuseum, daar hadden we 28 procent meer bezoekers."

Musea Maaseik overkoepelt drie musea: het Apotheekmuseum, het Regionaal Archeologisch Museum en Kerkschatten van Sint-Catharina. In alle drie de musea worden gelijkaardige cijfers opgetekend voor de maand juli. "Dat slechte weer is natuurlijk slecht nieuws voor de Belg, maar goed nieuws voor ons", vertelt medewerker Claudia Houben. "We zien nu veel gezinnen met kinderen binnenkomen, dus we voorzien nieuwe activiteiten voor die doelgroep."