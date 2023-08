Meer meldingen van wasberen in Vlaanderen: "Vormen bedreiging voor inheemse diersoorten"

In de meeste Europese landen, en ook in Wallonië, wordt er gejaagd op wasberen. Maar dat is in Vlaanderen voorlopig niet het geval. “Met het natuurhulpcentrum hebben we al 20 jaar ervaring met het vangen en herplaatsen in dierentuinen, zolang we de ruimte en mogelijkheden hebben, gaan we dat blijven doen. Maar het kan zijn dat dat ooit stopt, als de aantallen zo groot worden. Daarom spelen we kort op de bal en zetten we vallen op plekken waar geregeld wasberen gespot worden. Zo hopen we de populatie te kunnen afremmen en in te dijken”, aldus Frederik.