Mysteries van Vlaanderen: kan de laatste wens van de kasteelheer van Beauvoorde nog in vervulling gaan? (deel 2)

Een heel interessante bron, maar ze dateert uit 1926. WO I was gepasseerd in Wulveringem en het leger had in die periode z’n intrek genomen in het kasteel. Meubels en kostbare stukken werden in bewaring gegeven. Erg veelbelovend is wel dat in die beschrijving verwezen wordt naar een gelijkaardige inventaris van 4 februari 1909, opgemaakt door notaris Honoré Vermast. Op zoek dus naar de boedelbeschrijving van 1909. Waar kan die zich bevinden?