Klein meisje van anoniem graf in Hever blijkt nakomelinge van Pater Damiaan te zijn: "Kaartje aan de bloemen, bracht me bij de waarheid"

Anderhalve week later ging de telefoon. "Het was een oudere dame en familie van Irma. Eerst was ze op haar hoede om er zeker van te zijn dat mijn briefje geen grap was. De familie was blij dat ik aandacht had voor het verhaal. Op die manier ben ik dan te weten gekomen hoe ze heette en dat ze familie was van Pater Damiaan. Die bleek de nonkel van haar moeder, Pauline De Veuster, te zijn geweest. Zij was ook afkomstig uit Tremelo."

François leerde dat Irma werd geboren als jongste was van acht kinderen. In 1929 overleed ze aan de gevolgen van tuberculose. Ze was toen amper 22 jaar oud. Omdat er in die tijd niet zoveel foto's werden genomen als nu, is voor de grafzerk destijds een foto gebruikt waar Irma veel jonger opstond. De jonge vrouw deelt de grafkelder met haar beide ouders, moeder Pauline en vader Jan-Baptist Nys. In de jaren 90 waren er plannen om het kerkhof van Hever te ontgraven om er een publieke parking aan te leggen. Uiteindelijk werden die plannen opgeborgen.

Het hele verhaal heeft de auteur opgetekend in zijn boek 'Het Naamloze Graf'.