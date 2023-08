Rusland blijft Oekraïense graanvoorraad en havens viseren: nu ook luchtaanval op Donauhaven van Izmail

De Russische tactiek lijkt duidelijk: voorkomen dat Oekraïne nog graan kan exporteren. En die lijkt min of meer te werken. Zo lieten buitenlandse landbouwers aan onze redactie weten dat vrachtschepen die richting Zwarte Zee varen, beginnen te twijfelen of ze wel nog in die Donauhavens zouden aanmeren. Volgens hen is het bijna onmogelijk geworden om nog schepen te vinden die dat willen doen.

Er zouden wel nog altijd binnenvaartschepen komen laden om daarna stroomopwaarts te varen, maar de landbouwers verwachten dat ook die zullen afnemen.

De Russische president Poetin liet eerder al verstaan dat zijn land klaar is om Oekraïne te vervangen als graanexporteur. Dat zal dan vooral naar landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten zijn.