Artificiële intelligentie detecteert betrouwbaar borstkanker: "Kan op termijn deels radiologen vervangen"

Wat bleek? Per duizend vrouwen ontdekten het tweetal radiologen vijf tumoren. In de groep waar een AI-model de specialist bijstond, ging het om zes tumoren. Dat is twintig procent meer. "Dit onderzoek verrast me niet", zegt radiologe Chantal Van Ongeval (UZ Leuven) in de Ochtend op Radio 1. "We volgen hier al enkele jaren de studies op. Het gaat in veel gevallen om retrospectief onderzoek. Dat wil zeggen dat het AI-model beelden onderzocht van mensen die al eerder gediagnosticeerd werden."