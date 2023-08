"Nee, je leven is niet in gevaar": meer dan 300 meldingen over phishingmail waarin oplichter zich voordoet als huurmoordenaar 

"Het spijt me zeer voor je. Het is jammer dat dit is hoe je leven zal eindigen zodra je niet gehoorzaamt. (...) Mijn plicht nu, terwijl ik je nu mail, is om je te doden en ik moet het doen omdat ik daar al voor betaald ben."

Zo begint de phishing mail - met als onderwerp "je leven is in gevaar" - die momenteel de ronde doet in ons land. Een oplichter doet zich voor als huurmoordenaar, die zogezegd contact opneemt omdat hij of zij ingehuurd is om je te vermoorden of verwonden. Alleen als je betaalt, zal je gespaard blijven. 4.500 euro om precies te zijn, met een link naar een bitcoinrekening en de waarschuwing dat je 48 uur de tijd hebt.