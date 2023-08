Provincie West-Vlaanderen wil verdelging Aziatische hoornaar gecoördineerd aanpakken

Omdat de Aziatische hoornaar in Europa weinig tot geen natuurlijke vijanden heeft, kan de soort zich snel voortplanten. "Als je er niks tegen doet, kan de populatie op een jaar tijd vervijfvoudigen", zegt West-Vlaams gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). "Ook Vlaanderen is zich bewust van dat probleem en ging een coördinator aanstellen om de nesten te verdelgen. Maar dat duurt langer dan verwacht, dus hebben we besloten om zelf initiatief te nemen."



In samenspraak met de meeste West-Vlaamse steden en gemeenten deed de provincie al een aanbesteding voor een verdelgingsbedrijf. "Normale wespennesten worden vaak verdelgd door de brandweer. Maar de nesten van de hoornaar zitten op grote hoogte en er wordt een soort gif gebruikt", duidt Vanlerberghe. "Er zijn voorlopig weinig tot geen brandweerzones die daarvoor de juiste kennis en papieren hebben. Vandaar dus dat we externe bedrijven moeten aanspreken. Daarnaast hebben we ook al een aantal vrijwilligers opgeleid om eventuele nesten op te sporen."