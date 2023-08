Reisbureau uit Sint-Truiden organiseert reis speciaal voor snurkers: twee aansluitende hotelkamers aan goedkopere prijs

Een opvallende reisdeal, zo kan je de aanbieding van het Truiense reisbureau op z'n minst noemen. Wanneer jij of je partner snurkt, kan je bij De Blauwe Vogel nu een reis speciaal voor snurkers boeken. Je krijgt dan twee hotelkamers in plaats van één, zonder de volledige prijs van de tweede kamer te moeten betalen. Er is ook altijd een deur die de twee kamers verbindt.

"Wij kregen al jaren bijna maandelijks vragen koppels waarvan één iemand luid snurkte", vertelt zaakvoerder Trudo Carlier. "Het ging dan om mensen die thuis apart sliepen en niet op reis konden samen. Twee hotelkamers boeken is immers duur en op vakantie de hele tijd wakker liggen, dat is natuurlijk niet leuk."