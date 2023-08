Slechtste zomer in jaren voor ballonvaartbedrijf Spildooren Ballooning in Sint-Niklaas: "35 procent minder vluchten"

Ballonvaartbedrijf Spildooren Ballooning is een familiebedrijf met meer dan 30 jaar ervaring. Het is daar de slechtste zomer in tien jaar tijd. "In vergelijking met vorig jaar hebben we 35 procent minder ballonvaarten gehad", vertelt Thomas Spildooren van Spildooren Ballooning. "Normaal zouden we in de zomermaanden minstens vier of vijf dagen per week moeten kunnen vliegen. Vorige week bleef de teller steken op amper één dag.” Het is ook heel wisselvallig, van zon en weinig wind tot regen en harde wind. "Normaal kunnen we twee à drie dagen op voorhand een vrije precieze inschatting maken, maar momenteel weten we zelf een paar uur op voorhand niet met zekerheid hoe het weer zal evolueren. We hebben zelf al eens een vlucht moeten annuleren, terwijl we klaar stonden om op te stijgen en dat is echt uitzonderlijk. Het zorgt er ook voor dat klanten hun vlucht vlak ervoor zelf annuleren."