Stad Hasselt helpt inwoners met schulden: "We laten ze op eigen tempo afbetalen"

Daarom heeft de stad beslist om samen te werken met MyTrustO die de inwoners zal helpen om de schulden af te betalen. Dat doen ze vooral door een nauwkeurig beeld te vormen van de financiën en door alle partijen bij elkaar te brengen. “We contacteren alle schuldeisers om duidelijk te maken dat zij niet als enige op centen wachten", zegt Patrick Van Buggenhout, gerechtsdeurwaarder verbonden aan MyTrustO. "Tegelijk bespreken we met de persoon in moeilijkheden wat voor hem of haar financieel haalbaar is. Zo brengen we de belangen van alle partijen samen in een realistisch afbetalingsplan waar iedereen zich in kan vinden.”