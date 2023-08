Strenge straffen voor "pedojagers" die drie dagen voor dood van David Polfliet al eens toesloegen: "Geen enkel normbesef"

Maar drie dagen later sloegen de daders opnieuw toe, met dodelijke afloop. Ze lokten David Polfliet naar een park in Beveren, opnieuw met de bedoeling om hem te vernederen. Daarbij kreeg Polfliet een messteek in zijn been, en hij overleefde het niet.

Toen het eerste slachtoffer dat hoorde, stapte hij wel naar de politie, ondanks de bedreigingen. Hij diende een klacht in, omdat hij bijna zeker was dat het om dezelfde daders ging. Daardoor moesten de drie zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank. In haar pleidooi vroeg de verdediging op het proces in april om rekening te houden met de jonge leeftijd van de beklaagden. "De feiten zijn niet goed te praten, toch wil ik erop wijzen dat mijn cliënt zich in volle puberteit bevond", zei de advocaat van één van hen.