Nieuwe wandeling voor jonge STVV-supporters in Sint-Truiden met clubtruitjes en Gouden Schoen

Naast items ontdek je onderweg natuurlijk ook verschillende verhalen. "Bijvoorbeeld over de eerste kapitein die zelf de lijnen nog kalkte, het debuut van Marc Wilmots in eerste klasse of de mysterieuze geit van Stayen", vertelt Stas. "Die geit graasde zelf het gras nog, voor er een grasmachine was. Maar na een oorlogsbombardement was de geit spoorloos verdwenen." De kinderen kunnen aan elke halte ook een vraag beantwoorden of een opdracht uitvoeren die te maken heeft met die periode van de geschiedenis.