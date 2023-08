Suikerrock in Tienen klaar voor nieuwe editie op Bietenplein: "Dit jaar twee extra podia"

Vorig jaar ruilde Suikerrock haar vaste stek op de Grote Markt in voor het Bietenplein. Ook dit jaar zal het festival op de terreinen van Tiense suikerraffinaderij plaatsvinden. "Na de succeseditie van vorig jaar was het heel duidelijk dat we op het Bietenplein gingen blijven", klinkt het bij organisator Walter Kestens. Bovendien brengt de nieuwe locatie een uniek karakter met zich mee. "We zijn het enige festival dat doorgaat op een actieve industriële site en we zijn daar dan ook fier op. De fabriek is deel van het decor en zal belicht worden wanneer het donker is", benadrukt Kestens.