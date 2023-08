100% Retro Festival heeft tickethouders nog niet terugbetaald na afgelaste editie vorig jaar: Testaankoop overweegt juridische stappen

"Dit is de mensen voor de gek houden", vindt Ortwin Huysmans van Testaankoop. "Nu is het genoeg geweest. Wettelijk gezien moet je na annulatie de tickets terugbetalen binnen een redelijke termijn. Als de tickethouders pas in augustus 2024 hun geld terugkrijgen, zijn we al twee jaar verder. Dat is niet correct."