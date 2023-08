Ticketverkoop Reggae Geel slabakt, wellicht door regenweer: 2.000 tickets minder verkocht dan andere jaren

De organisatie van Reggae Geel ziet de ticketverkoop voor het festival zo goed als stilvallen. Het vindt plaats deze vrijdag en zaterdag. De weersvoorspellingen zien er ook voor die dagen nog niet zo goed uit. Er wordt ook dan nog regen verwacht en de temperaturen zullen onder de 20 graden liggen.

"Wij zijn dus aan het zien wat we nog kunnen doen", zegt organisator Kris Eelen. "We zijn extra rijplaten en boomschors aan het leggen en we hebben ook extra shelters besteld. We zitten natuurlijk op een grote weide die we niet helemaal kunnen overdekken, maar we willen toch zien dat er genoeg plaatsen zijn waar mensen droog kunnen blijven. Het festivalterrein ligt er wel nog goed bij. Alleen de zijkanten, waar we met onze werkwagentjes rijden, zijn wat modderig."