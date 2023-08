Tielt-Winge wil opnieuw geldautomaat op Gouden Kruispunt, ondanks verwoestende plofkraak

En dus wil Rudi Beeken ook niet nadenken over een andere locatie voor een geldautomaat, het Gouden Kruispunt blijft de ideale locatie: “Het is goed omsloten, ligt letterlijk op het kruispunt tussen de vier steden en is goed bereikbaar met de wagen maar ook met andere vervoersmiddelen. Je kan het verplaatsen naar een plek in het centrum waar meer sociale controle is, maar om 4 uur ’s ochtends ligt zowat iedereen in zijn bed in Tielt-Winge en is er geen sociale controle. Ik heb als burgemeester liever dat als het ergens ontploft, dat het niet is waar veel huizen staan.”

Het zal wel nog even duren vooraleer de geldautomaat er terug zal staan. Al zal dat volgens de burgemeester geen maanden meer duren, maar wel enkele weken. Het onderzoek naar de plofkraak loopt intussen verder. Over mogelijke daders of een buit is nog niets geweten.