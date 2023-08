Wat betekent de nieuwe aanklacht tegen Trump? "Dit is geen symbolische zaak, hij kan jaren de cel in gaan"

De nieuwe aanklacht tegen voormalig Amerikaans president Donald Trump is zeer ernstig. Dat zegt politicoloog en Amerikawatcher Peter Van Aelst (UAntwerpen). Trump moet voor de rechter verschijnen voor zijn rol bij de mogelijke poging tot het beïnvloeden van de verkiezingsuitslag in 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. "Dit is geen symbolische zaak", zegt Van Aelst. "Eigenlijk wordt hij ervan beschuldigd een soort staatsgreep te hebben gepleegd in een democratisch land. Als hij daadwerkelijk wordt veroordeeld, gaat hij jaren de cel in."