Tunesische president ontslaat Najla Bouden, de eerste vrouwelijke premier van het land

Saied stelde meteen een opvolger voor Bouden aan. Ahmed Hachani moet "de enorme uitdagingen waarmee Tunesië kampt het hoofd bieden". Tunesië maakt een van zijn ergste economische crisissen in decennia door. De bevolking is ontevreden over de hoge inflatie en wachtrijen voor verschillende basisproducten. Al maandenlang is er schaarste aan brood, meel, suiker, rijst en koffie. Daarnaast is werkloosheid in het land erg hoog.