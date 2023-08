Van verzwaringsdekens tot slaaptunnels: helpen deze hulpmiddelen echt om beter te slapen?

Het meest bekende hulpmiddel om te slapen is het verzwaringsdeken. Dat is een deken dat tussen 4 en 10 kilo zwaar is. Iets gelijkaardig is de compressiezak of de Sleep Pod, dat is een dunne slaapzak die strak rond het lichaam zit. Een variant hierop is de slaaptunnel, dat is eerder een soort van hoes die strak rond een matras gespannen wordt. De slaaptunnel wordt vaker voor kinderen dan voor volwassenen gebruikt.