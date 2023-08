Gaia voert campagne tegen gevangenschap van dieren met virtuele zoo: "Dierentuin van de toekomst is virtueel"

"Het is niet onze roep om dierentuinen vandaag te sluiten", zegt Johan Van Roy van Gaia. "Maar hoe moet een dierentuin eruitzien? Het verbod op wilde dieren in het circus is een verwezenlijking van Gaia. Het is het publiek dat vandaag ook niet meer verwacht dat leeuwen te zien zijn in het circus. Ze verwachten eerder technologische hoogstandjes en acrobatie. Dit is ook onze visie voor de dierentuinen."