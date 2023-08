Voetbalclub GS Voormezele rouwt om verlies van ex-speler (23) die omkwam bij ongeval met trein

Bij GS Voormezele kwam het overlijden van Dieter hard aan. "Normaal trainen we op dinsdagavond, maar dat was echt geen optie", zegt trainer Gerdy Saelens. "We zijn hier samen in de kantine om Dieter te herdenken. We merkten dat hij bij velen nauw aan het hart ligt en we zagen de nood aan een goeie babbel om het verlies toch te kunnen verwerken samen."