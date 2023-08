Vrouw uit Waasmunster oogst tomaat van 2,88 kilogram: "En er is nog een grotere op komst"

Lizelot Deeren heeft in haar tuin in Waasmunster een tomaat geoogst van niet minder dan 2,88 kilogram. Dat is een reuzentomaat als je weet dat een gemiddelde tomaat ongeveer 70 gram weegt.

De tomaat was geen lang leven beschoren en belandde meteen in de kookpot. Lizelot maakte er meteen pastasaus van. "Er is zeker saus genoeg voor 4 man", lacht ze. Als alles meezit, volgt er binnenkort opnieuw een "dikke" oogst. "Er is nog een grotere tomaat op komst", legt Deeren uit. "Dat komt door de hevig regenval van de afgelopen dagen. Maar het is wel nog even wachten, want de tomaat moet eerst nog verder rijpen."