Weerstations in centrum Genk meten of ontharding wel degelijk effect heeft op extreme hitte 

Genk wil uitzoeken of vergroening een verschil maakt bij extreme hitte in het stadscentrum. De stad heeft verschillende plannen om te ontharden. Zo zal eind dit jaar de Grote Markt vergroend worden. Het Sint-Martinusplein en het Stadsplein volgen in 2024 en 2025. De Universiteit van Gent zal meten wat het effect is van de veranderingen op de weersomstandigheden.