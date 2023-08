Weinig protest verwacht bij drie concerten van Rammstein in Brussel

Aanleiding zijn verschillende meldingen over seksueel misbruik door frontman Till Lindeman. Hij zou meerdere vrouwen hebben gedrogeerd en aangerand na concerten in het verleden. In Duitsland loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar die beschuldigingen. Maar ondanks het protest gingen alle geplande concerten gewoon door. Dat is in Brussel niet anders. En op enkele stemmen in de media na, zoals Brutus-bassist Peter Mulders bij Studio Brussel, is de tegenstand hier veel stiller dan in Duitsland. Vrouwenbeweging Campagne Rosa, die in Wenen wel mee kwam protesteren, zal zich in ons land beperken tot een bericht op sociale media. Dat melden zij aan BRUZZ.