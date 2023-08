Wielklem voor hardleerse buitenlanders die parkeerboetes niet betalen in Lier: "Record staat op 66 boetes op 1 naam"

"Verschillende gemeenten, zoals Leuven en Menen, passen de maatregel al toe. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we bij een eerste overtreding je auto al vastzetten. Dat doen we ook niet bij een buitenlandse toerist waarvan het parkeerticket net is verstreken. Als je bijvoorbeeld al vijf boetes hebt, grijpen we wel in. De klem wordt pas verwijderd als je alle boetes hebt betaald. Ook de kosten voor de klem kunnen we aanrekenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een forfait van 100 euro."