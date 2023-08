Absolutely Free Festival in Genk zamelde al 240.000 batterijen in: deze editie doet organisatie recordpoging

Dit jaar werkt AFF ook weer op die manier, alleen willen ze er graag een schepje boven op doen en een record breken. Coördinator Lennart Janssen: "Dit jaar vragen we bezoekers om al hun lege batterijen mee te nemen. De voorbije jaren zagen we dat we ongeveer 700 kilogram batterijen per editie inzamelden, en dat zouden we flink de hoogte in willen zien gaan." De organisatie heeft zelf al een getal in gedachten. "1000 kilogram zou een mooi getal zijn om te koppelen aan een 10-jarige samenwerking", besluit Lennart.